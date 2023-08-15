9 خيول تشارك في «كأس الوثبة» للخيول العربية اليوم

يشهد مضمار «سان سباستيان» في إسبانيا، اليوم، فعاليات كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات لمسافة 2000 متر، والبالغة جائزته 10 آلاف يورو، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويُقام المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية بها في مختلف القارات.

ويشارك في السباق تسعة خيول يتصدرها «نمور الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، و«خالصة دو فاوست» ليفيس جيلارد، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة مارلين ميير، و«شهرزاد» لمحمد عبدالله الهاجري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون.

وينافس على اللقب «اديتورس شويس» لجاي نيفيس، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة في جانسك، و«كلارين دو غزال» لدو غزال ايرل البيسيس، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، و«كينلو» لديدير جيثلين، بإشراف ديفيد موريسون، وقيادة بي فايوس، و«زاكدير» للشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني بإشراف دي جوليمين، وقيادة سي ميرلي، و«ضمرة الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة جي جيلبرت، و«اليجي دو زماليا» لسيسل ريبيرا، بإشراف اس بروجي، وقيادة اتش موسان.