اتحاد كلباء يتعاقد مع البرازيلي لياندرو

أعلنت شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء، التعاقد مع اللاعب البرازيلي لياندرو سباداسيو لثلاث سنوات مقبلة، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين. ويلعب لياندرو في خط الوسط والهجوم، ويتمتع بمهارات فنية عالية في صناعة الهجمات وفي تنفيذ الركلات الحرة. وسبق للاعب تمثيل اتحاد كلباء في الموسم الماضي بصفته معاراً من نادي شباب الأهلي، كما لعب في صفوف عجمان لموسمين.