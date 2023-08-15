استمرار الحملة الترويجية لـ «سباق دبي لجري السيدات»

واصل منظمو سباق دبي لجري السيدات والمقرر إقامته في الخامس من نوفمبر المقبل، الحملة الترويجية لهذا الحدث الكبير الذي تنظمه مجموعة «بلان بي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وانتهى المنظمون من واحدة من أهم حملات الترويج على هامش فعاليات «عالم مدهش» ضمن مفاجآت صيف دبي، والتي استمرت حتى 13 أغسطس الجاري. وستنتقل الحملة الترويجية إلى «دبي فيستيفال سيتي مول»، الذي يُعد جزءاً من مجموعة متاجر الفطيم، وتستمر خلال الفترة من 18 حتى 31 الجاري.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن الحملة الترويجية تتضمن منافسة الجري على أحدث جهاز رقمي للمشي، مع إعلان النتائج بشكل فوري عبر شاشة كبيرة، وتنظيم صفوف اللياقة البدنية بالتعاون مع «يوفورم فتنس».