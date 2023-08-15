فترة تمديد الترشح لعضوية اتحاد الكرة تنتهي اليوم

يغلق اليوم الثلاثاء باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027، بعدما قامت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، بإعادة فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة من جديد.

وكانت لجنة الانتخابات قد اعتمدت تعديلات في جدول مواعيد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة، لعدم اكتمال الحد الأدنى من مرشحي الأندية المحترفة.

ووفقاً للجدول الذي حددته لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة، تبدأ اعتباراً من اليوم حتى غد، فترة استقبال الطعون الخاصة بمرشحي عضوية مجلس الإدارة، علماً بأن الجمعية العمومية الانتخابية لاتحاد الكرة، ستعقد في موعدها المحدد في الثامن من الشهر المقبل.