7 لاعبين مواطنين تخطوا حاجز الـ 275 مباراة في دوري المحترفين

يستهل دوري كرة القدم الإماراتي للمحترفين (دوري أدنوك) يوم الجمعة المقبل موسمه الجديد 2023-2024، وسط منافسة 14 نادياً للظفر باللقب، وقائمة أندية تزخر بالعديد من اللاعبين المخضرمين من ضمنهم سبعة لاعبين مواطنين تراوح أعمارهم بين 32 و40 عاماً، نجحوا على مدار مشوارهم في تخطي حاجز الـ275 مباراة لكل منهم في دوري المحترفين، في قائمة يتصدرها الدولي علي خصيف حارس نادي الجزيرة الذي يستعد لقص شريط مباراته الـ310، حين يدافع عن عرين «فخر أبوظبي» في الجولة الافتتاحية أمام مستضيفه النصر يوم السبت المقبل.

للإطلاع على اللاعبين المواطنين السبعة الذين تخطت مشاركاتهم في مباريات المحترفين حاجز الـ275 مباراة، وفق الإحصاءات الرسمية لرابطة دوري المحترفين، يرجى الضغط على هذا الرابط.