منتخب سيدات الأردن يهزم سيرلانكا بـ «دبل سكور» في كأس آسيا

حقق المنتخب الأردني للسيدات انتصاراً عريضاً على منتخب سيرلانكا، جاء بنتيجة «دبل سكور» وبواقع «82-41»، في مباراة جمعتهما اليوم الاثنين، لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا (المستوى الثاني)، المقامة حالياً في تايلاند، وتمتد حتى 19 أغسطس الجاري، والمؤهلة إلى المستوى التصنيفي الأول في آسيا.

وعززت فتيات الأردن صدارتهن لفرق المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد أربع نقاط، بعد تغلبهن أمس في اليوم الافتتاحي على صاحبات الضيافة منتخب تايلاند بنتيجة (74-71).