عبدالهادي: كايو نقطة قوة عجمان في الموسم الجديد

أكد لاعب خط وسط عجمان، ناصر عبدالهادي، جاهزية «البرتقالي» لخوض غمار بطولة الدوري التي تنطلق منافساتها رسمياً يوم الجمعة المقبل، مشدداً على أن طموحات فريقه تحقيق أفضل مما قدمه في الموسم الماضي.

وقال عبدالهادي، لـ«الإمارات اليوم»، «يمكن القول إن عجمان في أوج جاهزيته الفنية والبدنية قبل أربعة أيام من انطلاق الموسم الجديد، خضنا فترة إعداد جيدة، أظهرت مجموعة من الإيجابيات، أبرزها تأقلم اللاعبين الجدد الذين لحقوا بالفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانسجام الكامل مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي، الذي سيكون إضافة مهمة للفريق في الموسم المقبل».

وعدّ ناصر عبدالهادي، أربع مميزات للمدرب كايو زاناردي، وأبرزها خبرته الكبيرة بالعمل في الدوري الإماراتي، والتي سهلت الكثير من الأمور خلال تعامله مع اللاعبين.

وقال: «المدرب يتمتع بالكثير من الإيجابيات أبرزها خبرته الكبيرة في التعامل مع اللاعب الإماراتي، والتي جعلت انسجامه مع اللاعبين سهلاً كثيراً، إضافة إلى فكره التدريبي المتميز، وأكثر ما أعجبني في تلك النقطة تحديداً، أن المدرب كايو زاناردي لم يبدأ معنا من نقطة الصفر بل أكمل عمل المدرب السابق الصربي غوران، مع بعض الإضافات الخاصة بالمدرسة التدريبية البرازيلية التي تعتمد في المقام الأول على الجانب المهاري».

وتابع: «كايو يتميز أيضاً بالحماس وهو ما انعكس على الروح المعنوية العالية والحماس داخل الفريق سواء في التدريبات أو المباريات، إلى جانب أنه مدرب كان حريصاً على تطبيق العدالة التامة داخل الفريق بمنح الفرصة كاملة لكل لاعب في المباريات الودية لتقديم نفسه بالصورة التي تضمن له حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق وهي طريقة أرضت الجميع بصورة كبيرة».

ونفى ناصر عبدالهادي أي احتمالية لتأثر عجمان برحيل نجم الفريق فراس بالعربي أو المدرب الصربي غوران.

وقال: «لا يوجد لاعب أو مدرب سيبقيان في موقعهما طوال العمر والتغير سنة كرة القدم، وهناك العديد من الأسماء التي أتت إلى النادي ورحلت وعجمان لم يتأثر بل على العكس الفريق يتطور من موسم إلى آخر بفضل الرؤية الإيجابية لمجلس الإدارة، والتي يحرص أعضاؤها على تلبية احتياجات الفريق بصورة مثالية».

من ناحية أخرى، قرّر مدرب عجمان، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، قبل أن يدخل الفريق المرحلة الأخيرة من التحضيرات لمباراة شباب الأهلي.

مواجهة شباب الأهلي لا تقلقنا

تحدث لاعب خط وسط عجمان، ناصر عبدالهادي، عن مواجهة حامل اللقب شباب الأهلي في المباراة الافتتاحية.

وقال: «لا أعتقد أن هذه النقطة تُمثل قلقاً للبرتقالي، بل على العكس أرى أن مميزاتها أكثر من عيوبها، فأي لاعب يُحب الظهور في مثل هذا النوع من المباريات القوية، فضلاً عن أن شباب الأهلي سيظهر مع مدرب جديد، والمؤكد أن المنافس لن يكون في أفضل حالاته من الانسجام مع المدرب الجديد وهذه النقطة تحديداً ستكون في صالحنا».