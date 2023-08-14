كوزمين يخطط لتحقيق 4 أهداف مع الشارقة.. أبرزها حصد درع الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة بقوة لانطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2024، التي يستهلها باللعب خارج أرضه أمام مضيفه فريق اتحاد كلباء، في حين يخطط الشارقة خلال الموسم الجديد لتحقيق أربعة أهداف أساسية، تتمثل في الظهور القوي في المسابقات المحلية المختلفة، إضافة إلى العودة إلى التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين مجدداً، بعدما غاب عنه منذ 2019 الذي شهد فوزه باللقب آخر مرة، بجانب مواصلة الفريق حصد الألقاب المحلية، بعدما فاز في الموسم الماضي بلقب كأس رئيس الدولة والسوبر وكأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بجانب السعي للظهور المشرف خلال المباراة المرتقبة أمام فريق باشوندرا من بنغلاديش، غداً، ضمن الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في دور أبطال آسيا للأندية.

وأنهى الشارقة تحضيراته للموسم الجديد بشكل مميز، بعدما أقام معسكراً خارجياً، خاض خلاله خمس مباريات ودية، بجانب خوض مباراة ودية واحدة في الدولة أمام عجمان، وذلك من أجل اطمئنان الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، على جاهزية فريقه من الجوانب كافة، خصوصاً الفنية والبدنية والذهنية، والوقوف على مستويات اللاعبين، سواء القدامى أو الجدد، وترسيخ طريقة وأسلوب اللعب الذي ينتهجه الفريق في الموسم الماضي، لاسيما أن الشارقة عزز صفوفه بثلاث صفقات جديدة خلال الانتقالات الصيفية، تمثلت في استقطاب المحترف التونسي فراس بالعربي قادماً من نادي عجمان، بجانب اللاعبين البرازيليين دايفيد كوستا واليسون.

وأقام الشارقة برنامج إعداده للموسم الجديد على ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى من خلال التدريبات التي استبقها لاعبو الفريق بالفحوص الطبية، ثم المرحلة الثانية، وهي خوض معسكر خارجي في النمسا خلال الفترة من العاشر من يوليو الماضي إلى الأول من أغسطس الجاري، وأخيراً مواصلة التدريبات عقب العودة من المعسكر الخارجي.

ولم تشهد صفوف الفريق الشرقاوي أي تطورات جديدة على صعيد بقية اللاعبين الأجانب، إذ احتفظ النادي بكل لاعبيه الأجانب، باستثناء الاستغناء على اللاعب البرازيلي جوستافو إليكس، الذي كان يلعب ضمن فئة المقيم، وكذلك رحيل مهاجم الرأس الأخضر جورج دجانيني، بعد انتهاء فترة إعارته قادماً من نادي طرابزون سبور التركي.

ويدخل كل من مدرب الشارقة الروماني كوزمين، وحارس مرمى الفريق عادل الحوسني، الموسم الجديد بمعنويات عالية، بعدما حاز الأول لقب القائد لأفضل مدرب خلال الموسم المنصرم في الحفل الذي نظّمته رابطة المحترفين أخيراً، وحصد الثاني جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.