فوز كلباء على حتا في آخر التجارب الودية

فاز اتحاد كلباء على فريق حتا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما، أول من أمس، في ملعب اتحاد كلباء، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، الذي ينطلق الجمعة المقبل.

وسجل هدفي اتحاد كلباء كل من الإيراني مهدي قائدي، والبرازيلي لياندرو، بينما سجل هدف حتا المدافع السلوفاكي ماركو.

بدوره، قال حارس مرمى حتا، سالم خيري، لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة ظهرت بمستوى فني أفضل من المباريات الودية التي أقيمت في المعسكر الخارجي في صربيا، ما يعكس أهمية الاستعدادات الجيدة لانطلاق الموسم».

وتابع: «نشعر بثقة عالية لجاهزية الفريق، وكلنا متحمس لخوض المنافسات بقوة».

يذكر أن اتحاد كلباء سيلاعب الشارقة في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين، بينما سيلعب حتا مع خورفكان.