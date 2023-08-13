8 لاعبين من منتخبي الناشئين والشباب في التنس يعسكرون في تونس

غادر إلى تونس، صباح أمس، ثمانية لاعبين من منتخبي الناشئين وشباب الإمارات في التنس، وذلك لإقامة المعسكر التدريبي الذي يستمر لـ10 أيام. ويندرج المعسكر ضمن الخطة الفنية لاتحاد التنس لاستكشاف المواهب وتطويرهم لبناء منتخبات قوية. وقال الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر المرزوقي، في تصريح صحافي: «إن من أهم أهداف إقامة المعسكر هو تطوير مستوى اللاعبين من الناشئين والشباب، وتطوير مستواهم وخوض أكبر عدد ممكن من المباريات، لاكتساب المزيد من الخبرة، فضلاً عن تجربة اللعب على الأرضيات الترابية المتوافرة في تونس». وتضم البعثة: المدربين هشام البراملي ودجون اديمي، وثمانية لاعبين هم: حمدان الجناحي وخالد فريدوني ومروان المرزوقي وعبدالرحمن المرزوقي، وعمر فريدوني وفارس المرزوقي، وعبدالله الجناحي وخليفة الشريف.

بدوره، قال مدرب المنتخب، التونسي هشام البراملي، في تصريح صحافي: «إن التدريبات ستقام في مدينة قمرت المرسى بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، ويتضمن برنامج المعسكر المشاركة في بطولتين محليتين ينظمهما الاتحاد التونسي لفئة أكبر من 14 سنة، ولفئة أكبر من 12 سنة.