سالم عبدالرحمن يواصل تألقه في مونديال الشطرنج ويتأهل للمرحلة الخامسة

حقق الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، نجم منتخب الشطرنج، إنجازاً جديداً بتأهله للمرحلة الخامسة في كأس العالم للشطرنج، التي تقام بمشاركة أفضل 16 لاعباً في البطولة، المقامة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان. وتفوق سالم عبدالرحمن بطل الإمارات، على الأستاذ الدولي الكبير الإيطالي فوكاتورو دانييلي في المرحلة الرابعة، بعد مواجهتين مثيرتين، انتهت الأولى بالتعادل 1-1، ثم أقيمت مواجهة فاصلة بينهما بنظام الشطرنج السريع، حسمها بطل الإمارات بالفوز 2-صفر، لتصبح النتيجة النهائية 3-1. وكان سالم تغلب في دور الـ64 على الأستاذ الدولي الكبير الإيراني دانيل دانيشفار. وتنتظر بطل الإمارات مواجهة مرتقبة في المرحلة الخامسة مع الأستاذ الدولي الكبير عباسوف نيجات من أذربيجان.

وقال رئيس الجهاز الفني باتحاد الشطرنج، سلطان الطاهر، في تصريح صحافي إن «تأهل سالم عبدالرحمن إلى المرحلة الخامسة، يتوّج الاستراتيجية المتكاملة لمجلس إدارة الاتحاد، التي تجسد استدامة الخطط المستقبلية للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية في إعداد وتأهيل إبطال الإمارات للتنافسية العالمية، وفق أفضل الممارسات الدولية».

وأثنى رئيس الجهاز الفني باتحاد الشطرنج على الجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في توفير الظروف الملائمة للبطل الإماراتي للاستعداد والجاهزية، ما كان له الأثر الملموس في الإنجازات التي حققها في المنافسات العربية والقارية والدولية.