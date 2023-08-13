تعاقـد مـع 3 لاعبين جدد.. حتا يغلق ملف «الأجانب» قبل لقاء خورفكان

حسم نادي حتا خلال الساعات الماضية تعاقده مع المهاجم الكويتي شبيب الخالدي قادماً من كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة، من دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

ويعد شبيب الخالدي (25 عاماً) أحد أبرز اللاعبين الكويتيين في الوقت الحالي، إذ خاض مع منتخب الكويت 28 مباراة دولية، وسجل سبعة أهداف.

ونال شبيب الخالدي لقب هداف الدوري الكويتي موسم 2021-2022، وحصل على المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين للدوري الكويتي الموسم الماضي برصيد 18 هدفاً.

وبدأ مهاجم حتا مسيرته النجومية مع نادي الساحل، لينتقل في 2018 إلى نادي كاظمة، الذي خاض معه 87 مباراة رسمية وسجل 48 هدفاً.

وعلق الخالدي على خطوة انتقاله للدوري الإماراتي، طالباً من متابعيه عبر منصة «تويتر» أن يدعوا له بالتوفيق في خطوته الجديدة في الدوري الإماراتي.

كما واصل حتا دعم تشكيلته قبل انطلاق الدوري بالتعاقد مع لاعب الوصل البرازيلي غابرييل دي سوزا بنظام الإعارة، وضم أيضاً لاعب الوسط الكونغولي أرون شيبولا، قادماً من نادي ليماسول القبرصي.

وسبق أن تعاقد حتا مع المدافع السلوفاكي فيرنون دي ماركو، ولاعب الوسط السويدي مصطفى زيدان.

ويحل حتا ضيفاً على خورفكان السبت المقبل على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.