6 أندية مرشحة لحصد «الدرع الـ 16»

أكد رياضيون أن المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين في نسخته الـ16، التي تنطلق 18 الجاري، ستكون شرسة وقوية للغاية، خصوصاً بالنظر إلى تعاقدات الأندية، واستعدادها للمنافسة على اللقب. وقالوا إن ستة أندية منها مرشحة بقوة لحصد «درع الموسم الجديد 2023 - 2024»، أبرزها شباب الأهلي حامل اللقب، والعين، إلى جانب فرق الشارقة والجزيرة والوصل والوحدة. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن المنافسة ستكون صعبة وشرسة، نظراً لقوة الاستعدادات التي قامت بها فرق الدوري من الجوانب كافة.

وأكدوا أن كل الفرق المحترفة في الدوري الإماراتي استعدت بشكل قوي للموسم الجديد، وأقامت معسكرات إعداد خارجية، وخاضت العديد من المباريات الودية للوقوف على جاهزية لاعبيها، سواء القدامى أو الذين تم استقطابهم أخيراً، لذلك فإن الكل يتوقع مشاهدة دوري قوي من الناحية الفنية، وذلك من خلال الاستقطابات الجديدة التي قامت بها أندية عدة، بجانب التعاقد مع مدربين جدد من أجل تحقيق الإضافة الفنية المرجوة، وتقديم أفضل ما عندها في الموسم الجديد.

وعززت الفرق المرشحة للقب صفوفها بلاعبين جدد، أبرزها تعاقد شباب الأهلي مع مؤنس دبور وماتيوس دياز ولوكا، فيما تعاقد الشارقة مع فراس بالعربي، بجانب الإبقاء على الرباعي الأجنبي بيانتيش وكايو لوكاس وباكو الكاسير ومانولاس، في حين تعاقد العين مع عمر اتزيلي وكاكو وبارك يونغ، وضم الوحدة أحمد نور الله وكريستيان جوانكا، وتعاقد الجزيرة مع كريم رقيق ونيسكيز كيبانو واليخاندرو بوزيلو وفرناندو، فضلاً عن شاهين فان بوهيمين في فئة اللاعب المقيم، كما ضم الوصل هاريس سيفيروفيتش، ونيكولاس خيمينيز وأليكسيس بيريز ودانيال بيدروزو، بجانب عودة كايو للعب مرة أخرى مع الوصل، بعد سنوات لعب فيها للعين.

مؤشرات جيدة

شدد المدرب الوطني في كرة القدم والخبير الفني في الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبدالله حسن، على أنه يتوقع أن يكون الدوري المقبل قوياً، ويشهد منافسة مثيرة، لاسيما في ظل الاستعدادات الجيدة التي قامت بها الفرق، خصوصاً على صعيد الاستقطابات الجديدة، معتبراً أن هناك فرقاً تعد حظوظها قوية في المنافسة على اللقب، مثل شباب الأهلي والوصل والشارقة والجزيرة والوحدة والعين.

وأضاف عبدالله حسن: «هناك فرق لديها مؤشرات جيدة، ويتوقع أن تكون من المنافسين الأقوياء في الموسم المقبل، خصوصاً على صعيد الفرق التي تتميز بالكرة الهجومية، مثل العين والجزيرة، وكذلك الوحدة الذي ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته الأخيرة في البطولة العربية للأندية».

وتابع عبدالله حسن «الاستقطابات التي شهدتها صفوف بعض الفرق أخيراً مؤشر على أنه سيكون لها ظهور قوي جداً في الدوري المرتقب، مثل تلك التي حدثت في شباب الأهلي والوصل».

وأكمل: «فريقا الجزيرة والوحدة عليهما الثبات على المنافسة لإعطاء الدوري الإثارة القوية، أما على صعيد فرق الوسط فستحاول بقدر الإمكان تثبيت أقدامها في الدوري، لكن ستبقى المنافسة على اللقب بين الفرق التي اعتاد الجميع أن يراها تنافس حتى الجولات الأخيرة، وأعتقد أن الأمر سيكون محصوراً بينها، مثل شباب الأهلي والوصل والشارقة والجزيرة والوحدة والعين، ويمكن أن تكون للنصر كلمة في الدوري المقبل».

تعاقدات جديدة

رأى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق والمحلل الرياضي، الدكتور سليم الشامسي، أن فرق شباب الأهلي والعين والشارقة والجزيرة تعد الأبرز للفوز بلقب دوري المحترفين للموسم الجديد، مشيراً إلى أن التعاقدات الجديدة التي قامت بها هذه الأندية في الفترة الأخيرة سترفع من مستوى الإثارة في الموسم الجديد بعد التعاقدات، سواء على مستوى اللاعبين الأجانب بشكل خاص أو أيضاً على مستوى المدربين الجدد.

وقال إن هذا «الأمر سيجعل هذه الأندية تخوض المنافسة بكل قوة، فمن جانب المدربين، تعاقد شباب الأهلي مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، وكذلك تعاقد نادي العين مع المدرب الهولندي الفريد شرودر، خلفاً للمدرب السابق الأوكراني سيرجي ريبروف، وتعاقد نادي الجزيرة مع المدرب الهولندي فرانك دي بور خلفاً لكايزر، وتعاقد الوحدة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في حين أبقى الشارقة على مدربه الروماني كوزمين».

شباب الأهلي

واعتبر مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سابقاً والمحلل الفني، خالد عبيد، أن شباب الأهلي حامل اللقب يعد أبرز الفرق المرشحة للفوز بلقب الدوري من خلال التغييرات الأخيرة التي قام بها، بجانب الوحدة والعين والشارقة، مؤكداً أيضاً أنه يمكن أن تدخل فرق أخرى، مثل الوصل والنصر والجزيرة، في دائرة المنافسة على اللقب.

وقال خالد عبيد إن «المنافسة ستكون صعبة، كونها ستشهد توقفات كثيرة، وهنا يأتي دور الأجهزة الفنية في هذه الفرق للتعامل مع هذا الأمر، من حيث كيف ستستغل فترات التوقف».

وأضاف خالد عبيد «الوحدة يعد الفريق الوحيد الذي شاهدناه أخيراً من خلال مباريات رسمية خلال بطولة الأندية العربية التي ظهر خلالها بمستوى مشرف، على الرغم من خروجه من المنافسة بالضربات الترجيحية أو ضربات الحظ».

• رياضيون رشحوا فرق شباب الأهلي والعين والجزيرة والوحدة والوصل والشارقة للمنافسة بقوة على لقب دوري موسم 2023 - 2024.

• 18 الجاري موعد انطلاق الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين.