«العاصي» بشعار «شادويل» بطل سباق «روز أوف لانكستر ستيكس»

تُوج الجواد «العاصي» المملوك لـ«شادويل» وإشراف المدرب وليام هاغاس، بلقب سباق «روز أوف لانكستر ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2100 متر عشبي، الذي جرى أمس على مضمار «هايدوك» البريطاني العريق.

وواصلت خيول «شادويل» التي يشرف عليها المدرب وليام هاغاس، تألقها في سباق مضمار «هايدوك»، بانتزاع المهر «كثب» بقيادة الفارس جيم كراولي لقب الشوط الافتتاحي الذي جرى لمسافة 1600 متر.

ونجح الفارس جيم كراولي في الحفاظ على قدرات الجواد «العاصي» خلال المراحل الأولى للسباق والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان له مع دخول المنعطف الأخير للسباق، متجاوزاً منافسيه نحو انتزاع الصدارة في الأمتار الأخيرة، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و12 ثانية و74 جزءاً من الثانية، بفارق «الرقبة» عن صاحب المركز الثاني «الدراما» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وقيادة الفارس كيلفارد لي، وإشراف المدرب كيه أر بورك.