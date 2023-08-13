راموس

انتشر «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «راموس مطلب عيناوي»، لدفع الإدارة العيناوية للتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لكن المفاجأة أن غالبية المشاركين في «الهاشتاغ» كانت حسابات وهمية، أو تم إنشاؤها حديثاً بغرض زيادة الزخم.

ترشيح

طلب إداري سابق بأحد أندية دوري المحترفين من ناديه ترشيحه لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة القدم، خصوصاً بعدما قررت لجنة الانتخابات فتح باب الترشح من جديد لعدم اكتمال الحد الأدنى من مرشحي الأندية المحترفة.

عضوية

أطلقت شركة الاستثمار بنادي العين عضوية «عيناوي» الموسمية، التي تتيح لحاملها دخول مباريات الفريق في استاد هزاع بن زايد. وكان لافتاً أن النادي أعلن أنها تشمل كذلك حضور مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.