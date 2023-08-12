أكاديمية بوذيب تستضيف الجولة الخامسة من الدوري الصيفي لقفز الحواجز

تنظم «أكاديمية بوذيب»، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الجولة الخامسة من الدوري الصيفي لقفز الحواجز من 8 أشواط، على مدى اليوم وغداً. ويهدف الدوري الصيفي لقفز الحواجز إلى رفع أداء الفرسان المبتدئين، وتطوير مهاراتهم، على ارتفاعات وفئات مختلفة، للأطفال والمبتدئين، والخيول الصغيرة، بالإضافة إلى فئة المحترفين، التي تشهد مشاركة فرسان من أندية ومؤسسات مختلفة في الدولة.

وأكد أحمد الجنيبي، رئيس قسم التدريب مدير البطولة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق الجولة الخامسة، خاصة مع تزايد عدد المشاركين في الفعاليات، بعد النجاح الذي تحقق في الجولات الماضية.

وأوضح في تصريح صحافي، أن اللجان المختصة بالتنظيم والاستضافة وتسجيل المشاركين، تبذل جهوداً كبيرة لوضع الترتيبات الكفيلة بنجاح الجولة الخامسة، وتوفير جميع المتطلبات، قبل نهاية الجولة وبعدها، حتى مرحلة تكريم الفائزين في الفئات المقررة.