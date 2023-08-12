الظفرة يدشن معسكر صربيا ويتعاقد مع 4 لاعبين جدد

دشن فريق الظفرة أمس، تدريباته في معسكره الخارجي بصربيا استعداداً لخوض الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى بقيادة المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر، ويستمر حتى 28 الجاري، ويلعب خلاله أربع مباريات ودية. في سياق متصل، أعلن النادي من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع أربعة لاعبين، هم الغيني منسا كوناتيه قادماً من نادي البرج اللبناني، وماجد عبدالله قادماً من الوحدة، ومع الحارس العماني مازن بن صالح، والحارس سعيد المسماري من حتا.