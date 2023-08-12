«مجنّس» كندي يدعم صفوف منتخب السلة في «دولية وليام جونز»

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة د.منير بن الحبيب، عن تدعيم صفوف منتخب السلة باللاعب الكندي تيري توماس، في مشاركة المنتخب الحالية في بطولة «وليام جونز» الدولية، التي استهلت أمس نسختها الـ42 في الصين، وتمتد حتى 21 الجاري، بمشاركة أندية ومنتخبات من كوريا الجنوبية، والصين تايبه (منتخبي أ وب)، واليابان، والفلبين، وقطر، وإيران.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «بالنظر إلى نظام البطولة الذي يفرض على المنتخب خوض ثماني مباريات في أيام متتالية، توجه اتحاد اللعبة وبدعم من رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، إلى تدعيم صفوف المنتخب باللاعب الكندي تيري توماس، في فرصة سانحة لاختبار مدى الإضافة التي يمكن أن يقدمها للمنتخب، وانسجامه مع اللاعبين، ضمن خيارات متاحة أمام اتحاد اللعبة للبحث عن لاعب مجنس يمكن له رفد المنتخب في استحقاقه المهم فبراير العام المقبل، في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية».

وأوضح: «يضع اتحاد اللعبة ضمن خططه، ضرورة تدعيم المنتخب بلاعب مجنّس أسوة ببقية منتخبات القارة التي سنواجهها في المرحلة الختامية من التصفيات الآسيوية، وهو استحقاق مصيري لـ(الأبيض) لمواصلة جهوده لعودة السلة الإماراتية للمستوى التصنيفي (A) في آسيا، الوحيد الذي يسمح لمنتخبات القارة في المشاركة في البطولات الآسيوية، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم».

وأضاف: «يملك تيري خبرات كبيرة من خلال مشاركته في الدوري الكندي، والمشاركة في بطولة (وليام جونز) ستشكل المعيار الحقيقي عن مدى الإضافة التي يمكن أن يقدمها اللاعب للمنتخب».

واستطرد قائلاً: «تأتي المشاركة في بطولة (وليام جونز) بعد غياب دام 12 عاماً عن هذه البطولة، ضمن مجموعة من الاستحقاقات الخارجية التي وضعها الاتحاد لـ(الأبيض) لضمان خوض لاعبينا أكبر قدر ممكن من المباريات عالية المستوى، قبل استحقاقهم المصيري في فبراير 2024، بعد أن استهلت أول الاستحقاقات الخارجية مطلع هذا الشهر، بمشاركة مميزة في (دولية إندونيسيا) التي حقق فيها المنتخب الفوز على كل من منتخبي سورية، وبطل دوري إندونيسيا فريق (باتروس)، وكنا قريبين من تحقيق المركز الأول بالدورة، لولا التفريط في مباراتنا أمام منتخب إندونيسيا الأول التي خسرناها بصعوبة بفارق أربع نقاط».

وتابع: «تم الترتيب فور العودة إلى دبي من إندونيسيا لخوض تجربة قوية أخرى، بلقاء المنتخب المصري أول من أمس على صالة نادي النصر بدبي، ضمن استعدادات المصريين لخوض نهائيات كأس العالم في الفلبين نهاية الشهر الجاري، في مباراة حسمها المنتخب المصري بفارق الخبرات بنتيجة (102-70)، وحرصنا خلالها على مشاركة جميع لاعبي (الأبيض)».

واستطرد قائلاً: «نحرص على استثمار فترة الصيف الحالية لخوض بين 15 و20 مباراة دولية، يمكن لها منح لاعبي المنتخب مزيداً من خبرات الاحتكاك، ورفع جهوزيتهم بالصورة المطلوبة، إذ سنواجه في (وليام جونز) مدارس مختلفة، باستهلال المنتخب اليوم أولى مبارياته بالبطولة بلقاء (إني يانغ) الكوري الجنوبي، ثم غداً بلقاء (يو سي إيرفان) الأميركي، وفي 14 من الشهر الجاري يواجه (راين أوف شاين) الفلبيني، وفي 15 منه يلتقي منتخب الصين تايبيه (ب)، يليه في اليوم التالي لقاء المنتخب القطري، ومواجهة منتخب الصين تايبيه (أ) في 17 من هذا الشهر، على أن نلتقي يوم الجمعة المقبل منتخب الجامعات الياباني، وآخرها في 19 أغسطس بلقاء المنتخب الإيراني».

واختتم: «بعد العودة من بطولة وليام جونز سيمنح اللاعبون فرصة للاستشفاء قبل العودة والتجمع مجدداً استعداداً لمشاركتنا الشهر المقبل في بطولة أبوظبي الدولية، ومن ثم العودة إلى الصين مجدداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية نهاية الشهر ذاته، متبوعةً باستحقاق البطولة العربية في تونس مطلع نوفمبر من هذا العام، بما يمهد الطريق للمنتخب الحصول على الخبرات المطلوبة قبل استحقاقه المهم في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية التي سنواجه خلالها منتخبات قوية، العديد منها يسجل وجوده الدائم في نهائيات آسيا، وبطولات كأس العالم».

■ تنطلق، اليوم، بطولة «وليام جونز» التي تستضيفها الصين بنسختها الـ42، وتستمر منافساتها حتى 21 الجاري، ويخوض خلالها المنتخب ثماني مباريات.