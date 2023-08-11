«أبوظبي للدراجات» يشارك في طواف بيلاروسيا بـ 6 دراجين

يشارك ستة دراجين من فريق (تحت 23 سنة) بنادي أبوظبي للدراجات الهوائية في طواف بيلاروسيا، الذي يقام من 15 إلى 21 الشهر الجاري، بناءً على دعوة رسمية من الاتحاد البيلاروسي للدراجات.

وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي للنادي في تصريح صحافي، أن المشاركة تأتي في إطار دعم اللاعبين لاكتساب المزيد من الخبرات عبر احتكاكهم بدراجين من جميع أنحاء العالم، وتأهيلهم لمزيد من المشاركات الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يلقاه الدراجون من مجلس أبوظبي الرياضي.

وتتجه بعثة الفريق إلى بيلاروسيا في 13 الجاري، بقيادة المدرب الوطني مروان البلوشي.

وأوضح الخييلي أن فريقاً آخر من الشباب والناشئين بالنادي يضم 14 دراجاً، سيخوض معسكراً في تركمانستان بناءً على الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد التركماني، استعداداً للموسم الجديد.

وقال: «لدينا خطة كاملة لتجهيز دراجينا للمشاركة في مختلف منافسات المضمار، وسيتم افتتاح مضمار الحديريات في 2025، وبعدها ستنظم أبوظبي بطولة العالم في 2028».

• نادي أبوظبي يشارك بفريق (تحت 23 سنة) في طواف بيلاروسيا، الذي يقام بين 15 و21 الجاري.