العين خامساً في «كأس أوروبا الوسطى والشرقية» تحت 19 سنة

اختتم فريق العين مشواره في بطولة كأس أوروبا الوسطى والشرقية تحت 19 سنة باحتلال المركز الخامس من بين ستة أندية في البطولة التي أقيمت في العاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 27 يوليو الماضي حتى مطلع الشهر الحالي، وهي البطولة التي احتك فيها بمجموعة من المدارس الكروية المختلفة وقدم فيها مستويات جيدة.

وقال مدرب الفريق، الإيطالي ماتيو لومباردو في تصريح صحافي: «إنه نجاح كبير لنا، أنا فخور بعمل النادي بأكمله، نحاول تكوين فريق من اللاعبين المحليين والأجانب، لدينا ظروف ممتازة، يذهب اللاعبون إلى المدرسة بالإضافة إلى كرة القدم، ومعظم اللاعبين الأفارقة يعيشون في المدينة مع عائلاتهم بأكملها».

يذكر أن بالميراس البرازيلي حصد المركز الأول، وجاء سلافيا براغ التشيكي ثانياً، وفلامينغو البرازيلي ثالثاً، وإيه سي سبارتا براغ التشيكي رابعاً، والعين خامساً ووست هام يونايتد الإنجليزي في المركز السادس «الأخير».