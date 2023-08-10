بطولة الإمارات لبناء الأجسام تسمح بدخول الجمهور مجاناً

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في بيان صحافي عن السماح بدخول الجمهور مجاناً لحضور منافسات بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، والتي تقام السبت المقبل في قاعة «البيت متوحد» بأم القيوين. وتشهد المنافسات 51 وزناً للشباب والرجال والماسترز، وتهدف لتسليط الضوء على الموهوبين تمهيداً لضمهم للمنتخبات الوطنية والمشاركة في البطولات الدولية المقبلة.

ووصف لاعب المنتخب سابقاً، جاسم آل علي البطولة بالمهمة، قائلاً في تصريح صحافي إنها تمنح اللاعبين المواطنين فرصة كبيرة لإبراز مواهبهم تمهيداً للانضمام للمنتخبات الوطنية، مؤكداً أن هنالك العديد من اللاعبين المميزين الذين ينتظرون مثل هذه البطولات للكشف عن إمكاناتهم الفنية والبدنية.