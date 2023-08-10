كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات ينطلق 3 سبتمبر

أجرت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات أول من أمس، قرعة منافسات الموسم المقبل لبطولتي كأس الاتحاد للرجال وكأس الإمارات للرديف، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية عبدالملك جاني، والأمين العام شهاب العوضي، والمدير التنفيذي للجنة مريم خليل، إلى جانب ممثلي الأندية.

وتقرر أن تنطلق بطولة كأس الاتحاد للرجال في الثالث من سبتمبر المقبل، وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق إلى مجموعتين، ضمت الأولى خورفكان ودبا الحصن ومليحة، فيما ضمت الثانية البطائح والحمرية واتحاد كلباء.

وتلعب مباريات كأس الاتحاد بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة، وبعد نهاية مباريات المجموعات يتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى نصف النهائي، إضافة إلى فريقين من مباراتي التأهل التي ستجمع الثواني والثوالث. كما أسفرت قرعة كأس الإمارات للرديف عن وجود فرق الحمرية والبطائح وخورفكان في المجموعة الأولى، واتحاد كلباء ومليحة ودبا الحصن في المجموعة الثانية.

بدوره عبّر عبدالملك جاني عن ثقته بتجاوز كل الصعوبات، بفضل تكاتف أسرة اللعبة على مستوى اللجنة والأندية والحكام ووسائل الإعلام، وأعرب عن تفاؤله بالموسم الجديد، وأن مجلس الشارقة الرياضي وعد بتقديم كل أنواع الدعم والرعاية والاهتمام باللعبة. وقال في تصريحات صحافية: «متفائلون كثيراً بتعاون كبير ومميز مع اتحاد كرة القدم».

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً كبيراً بالأندية والمنتخبات والتحكيم، وأن حكم الصالات الإماراتي فرض نفسه دولياً وإقليمياً، وأصبح يشار إليه بالبنان في كل المحافل.