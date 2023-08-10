10 نجوم عالميين لعبوا في «دورينا».. إنييستا الوجه الجديد

أثبت دوري أدنوك للمحترفين أنه مازال أحد أكثر الدوريات قوة وتنافسية في المنطقة العربية وقارة آسيا، إذ ظل وجهة جاذبة لأبرز نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

ولم يخل موسم واحد من وجود نجوم عالميين في «دورينا»، بعدما كانت المفاجأة الأبرز حالياً من نادي الإمارات الصاعد لدوري أدنوك للمحترفين بالتعاقد مع النجم الإسباني الشهير وقائد برشلونة الأسبق أندرياس إنييستا، الذي سيدافع عن ألوان «الصقور» في الموسم الجديد.

للإطلاع على أشهر 10 نجوم ظهروا في الملاعب الإماراتية منذ انطلاق عصر المحترفين في موسم 2008-2009، يرجى الضغط على هذا الرابط.