لابا يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ترشحاً في جوائز رابطة المحترفين الليلة

يتصدر مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، قائمة اللاعبين الأكثر ترشحاً في جوائز رابطة المحترفين لكرة القدم الموسم المنتهي 2022-2023، والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل سيقام عند السابعة من مساء اليوم في فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

ودخل لابا كودجو، السباق النهائي للترشح على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي ضد كل من، فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، وفراس بالعربي «عجمان».

كما يتواجد المهاجم التوغولي، ضمن جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، ضد زميله في العين، المغربي سفيان رحيمي، وفابيو ليما «الوصل»، وهم الثلاثي ذاتهم الذين يتنافسون على جائزة أفضل هدف تم تسجيله في الموسم المنصرم.

وضمن لاعب العين لابا كودجو جائزة الهداف بعدما حسم الصراع لصالحه برصيد 28 هدفاً وبفارق هدف واحد عن مهاجم الجزيرة الدولي، علي مبخوت والذي توقف سجله التهديفي عند 27 هدفاً.

وتواجد لابا كودجو في مباريات العين الـ26 التي خاضها في النسخة المنصرمة من بطولة الدوري، إذ لعب جميع المباريات أساسيا، في حين تم استبداله في خمس مباريات فقط، ليبلغ مجموع دقائق اللعب بنحو 2272 دقيقة.

وأسهم المهاجم التوغولي، إلى جانب الأهداف الـ28 التي أحرزها للعين في صناعة ثمانية أهداف، وقام بـ128 محاولة على المرمى من بينها 56 محاولة بين القائمين والعارضة.

وسيدخل شباب الأهلي بطل الدوري في نسخته الماضية حفل جوائز رابطة المحترفين

من خلال الترشح في ثلاث جوائز، إذ ينافس جناحه الشاب يحيى الغساني كلاً من لاعب الوصل علي صالح، ومهاجم الجزيرة علي مبخوت، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي.

وخاض يحيى الغساني مع شباب الأهلي 23 مباراة في الموسم المنصرم بمعدل لعب بلغ 1309 دقائق مسجلاً سبعة أهداف فقط، في حين لعب منافسه علي مبخوت 25 مباراة بمعدل لعب بلغ 2249 دقيقة مسجلاً 27 هدفاً، في حين كان لاعب الوصل، علي صالح الأكثر ظهوراً في المباريات مقارنة بمنافسيه «الغساني»، و«مبخوت»، إذ خاض مع الوصل 26 مباراة بواقع لعب بلغ 2289، دقيقة مسجلاً أربعة أهداف فقط.

في حين يتصدر مدرب شباب الأهلي، السابق، ليوناردو غارديم، سباق الترشح لجائزة القائد المخصصة لأفضل مدرب مع كل من مدرب عجمان السابق، الصربي، غوران توفيجيدزيتش، ومدرب الشارقة الروماني، كوزمين أولاريو.

وقاد غارديم شباب الأهلي في 26 مباراة بالدوري، إذ حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في ست مباريات، في حين خسر في ثلاثة لقاءات فقط، مسجلاً 56 هدفاً، فيما استقبلت شباك فريقه 25 هدفاً.

ويدخل مدرب عجمان السابق غوران الترشح، بعدما نجح في قيادة فريقه للحصول على المركز السادس، بعدما جمع 44 نقطة وهو أعلى رصيد يحققه «البرتقالي» في دوري أدنوك للمحترفين، فيما سيتسلح مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، بالحصول على بطولتي السوبر وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب بطولة كأس رئيس الدولة.

ودخل اثنان من لاعبي شباب الأهلي، ضمن المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، وهما حارب عبدالله سهيل وبدر ناصر، بجانب لاعب الوحدة عبدالله حمد.

وسيكون للشارقة بطل كأس السوبر وكأس رابطة المحترفين، نصيباً جيداً في عدد المرشحين، فإلى جانب ترشح كوزمين لجائزة القائد، يتواجد الثنائي، عثمان كمارا ولوان بيريرا، في سباق الترشح، لنيل جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، وينافسهما على هذه الجائرة، لاعب العين إريك جورجينس.

في حين يتنافس حارس الشارقة، عادل الحوسني، مع كل من حارس العين خالد عيسى، وحارس الوصل خالد السناني، على جائزة القفاز الذهبي.

ويعد الشارقة هو أقوى دفاع في الدوري، على الرغم من أن الفريق قد احتل المركز السابع في قائمة الترتيب العام، بعدما استقبلت شباك الحوسني 21 هدفاً فقط، في حين استقبلت شباك حارس العين، خالد عيسى، 31 هدفاً، وبفارق هدف عن شباك حارس الوصل، خالد السناني.

كما يترقب الجمهور الإعلان عن أفضل 11 لاعباً في الموسم المنصرم سيتم اختيارهم في قائمة فريق الأحلام.

وجاءت ترشيحات المتنافسين على جوائز رابطة المحترفين وفق الإحصائيات المقدمة من قبل شركة «أوبتا»؛ الشريك الإحصائي للرابطة.

وقامت الرابطة بتشكيل لجنة لترشيح الفائزين، ضمت اللجنة الفنية بالرابطة والخبراء، إذ حصلت على حق استثناء المعايير الإحصائية في ما لا يتعدى 20% من إجمالي المرشحين لكل فئة.

وشارك في جوائز التصويت المدربون وقائد كل فريق والإعلاميون والجماهير، بواقع متساو بلغ 25% لكل من المشاركين في التصويت.

فئات الجوائز

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي

- علي صالح «الوصل».

- علي مبخوت «الجزيرة».

- يحيى الغساني «شباب الأهلي».

جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي

- لابا كودجو «العين».

- فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي».

- فراس بالعربي «عجمان».

جائزة أفضل مدرب

- ليوناردو غارديم «شباب الأهلي».

- غوران توفيجيدزيتش «عجمان».

- كوزمين أولاريو «الشارقة».

جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً

- عبدالله حمد «الوحدة».

- حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي».

- بدر ناصر «شباب الأهلي».

جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم ومن مواليد الدولة

- عثمان كمارا «الشارقة».

- لوان بيريرا «الشارقة».

- إريك جورجينس «العين».

جائزة القفاز الذهبي

- عادل الحوسني «الشارقة».

- خالد عيسى «العين».

- خالد السناني «الوصل».

جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور

- فابيو ليما «الوصل».

- سفيان رحيمي «العين».

- لابا كودجو «العين».

جائزة أفضل هدف

- فابيو ليما «الوصل».

- سفيان رحيمي «العين».

- لابا كودجو «العين».

جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص

- العين.

- الشارقة.

- شباب الأهلي.

جوائز الإحصاءات

- الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين.

- جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً.

- هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

- جائزة دوري الجماهير.

- جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين.

- فريق الأحلام.