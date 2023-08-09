العين ينتظر انضمام «الدوليين».. وشرودر يركز على اللياقة البدنية

يواصل فريق العين تدريباته اليومية على استاد خليفة بن زايد، تحت قيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر، في انتظار اكتمال عقد اللاعبين بانضمام الدوليين عقب نهاية استحقاقهم مع المنتخب الوطني الذي يقيم معسكراً في النمسا، يختتمه مساء الغد.

ويركز المدرب شرودر على اللياقة البدنية للاعبين، إذ منذ عودة «الزعيم» من معسكر إسبانيا، أدى اللاعبون أكثر من ثلاث حصص في الصالة الرياضية، بينما خاض تجربة ودية أمام الخالدية البحريني، كسبها بنتيجة 3-1، وكان الهدف منها كذلك الوقوف على المستوى البدني للاعبين، إلى جانب تطبيق أساليب تكتيكية متنوعة.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته اليومية إلى حين موعد مباراته الودية الأخيرة التي سيخوضها أمام فريق خورفكان مساء السبت المقبل على استاد هزاع بن زايد.