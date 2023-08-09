منتخب «هوكي الجليد» يشارك في كأس العالم 2024

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية أن منتخب هوكي الجليد سيشارك في بطولة كأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثاني «أ» في أبريل 2024.

ويخوض المنتخب مرحلة التصفيات المؤهلة للأولمبياد الشتوي 2026، والمقررة من الثامن إلى 13 نوفمبر المقبل.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، نائب رئيس الاتحاد العربي لهوكي الجليد، جمعة الظاهري، إن المرحلة المقبلة مهمة لتعزيز التميز الذي حققته هذه الرياضة من خلال الفوز بكأس العالم للمستوى الثاني في تركيا، إضافة إلى العمل على جميع البرامج التطويرية التي تستهدف جذب المزيد من العناصر على مستوى الذكور والإناث.