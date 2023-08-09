«تحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية» ينطلق 25 فبراير

أعلن منظمو تحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية، الذي تُقام فعالياته بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن عودة الحدث المرتقب بعد أن شهد موسم 2023 مشاركة قياسية بحضور أكثر من 2200 درّاج في فعالياته.

ويحتفي الحدث السنوي بإطلاق نسخته الـ14 بفتح باب التسجيل في فعاليات مسابقة صيدليات أستر BIG 5، فيما تقام منافسات السباق الرئيس يوم 25 فبراير المقبل.

ويشهد الحدث في موسمه المرتقب منافسة متجددة بمسافة تبلغ 92 كيلومتراً على طرقات دبي، فيما يعيد تأكيد مكانته للعام الثالث على التوالي باعتباره أحد السباقات المؤهلة للنهائيات العالمية لبطولة غران فوندو، إذ يتأهل أفضل 20% من المشاركين في كل من الفئات العمرية لخوض السباق النهائي الذي تقام فعالياته لهذا الموسم في مدينة ألبورغ بالدنمارك في شهر سبتمبر 2024.