150 لاعباً في النشاط الصيفي لكرة اليد بالشارقة

تتواصل فعاليات النشاط الصيفي في كرة اليد التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي من خلال معسكرات مفتوحة لمنتخبات الأشبال والصّغار، والتي انطلقت في 17 يوليو الماضي وتستمر حتى 12 الجاري تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير ومتابعة طارق بوسنينة أخصائي كرة اليد، وبمشاركة 50 لاعباً مواطناً من المميزين في أندية الشارقة والبطائح والمدام ومليحة والذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، حيث يستعد منتخب الأشبال للمشاركة في معسكر خارجي بصربيا من 14 إلى 25 أغسطس، والذي يحتوي على حصص تدريبية ومعايشة مع لاعبين صربيين ومباريات ودية ضد فرق صربية وبمشاركة مدرّب صربي لتدريب اللاعبين. ويحتوي الجزء الثاني من النشاط الصيفي على برنامج تطوير المهارات في الفترة من 14 إلى 24 الجاري.