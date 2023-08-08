الأميركي سكوت أولى صفقات محترفي سلة الشارقة للموسم الجديد

تعاقدت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، مع المحترف الأميركي ديفون سكوت، لدعم صفوف رجال السلة بالنادي في الموسم الجديد الذي يستهل مطلع سبتمبر المقبل.

ويمثل سكوت (29 عاماً) أولى صفقات «الملك» على صعيد المحترفين الأجنبيين، ويمتلك سكوت البالغ طوله 2.06 سنتيمتر، والذي سبق له الفوز بدوري الجامعات الأميركي عام 2014، وخاض تجربة احترافية طويلة، تنقل على مدارها بين الدوريات الكندية، والأرجنتينية، والبرازيلية، والإيطالية، قبل أن يحط الرحال في 2021 في دوريات آسيا، سواء مع فريق «سان ميغيل بيرمن» الفلبيني، وأخرها «دايجو كوجاس بيغاسوس» في الدوري الكوري الجنوبي.