غياب

كشف مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين أن سبب عدم مشاركته مع الفريق خلال المباريات الودية التي خاضها أخيراً هو تعرضه للإصابة وخضوعه لفترة العلاج التأهيلي، وأنه لن يعود إلى الملاعب إلا بعد التعافي التام.

تضحية

اعتمدت إدارة ألعاب جماعية في أحد الأندية الكبرى، في الآونة الأخيرة، سياسة التضحية بالعديد من نجوم فرق ألعاب الصالات، والاستفادة من العروض المالية المقدمة من الأندية الأخرى للحصول على خدماتهم، وتحويل هذه العائدات لصالح لعبة جماعية واحدة، بهدف المنافسة على ألقاب البطولات في الموسم الجديد.

مقيم

انتقد مشجعون بأحد أندية دوري المحترفين قرار إدارة النادي بتجديد عقد لاعب بالفريق ضمن فئة «اللاعب المقيم» وزيادة راتبه الشهري، لافتين إلى أنه لم يقدم المردود الفني المتوقع في الموسم الماضي.