مدرب العين: الحضور الجماهيري فاجأني في ودية الخالدية

أكد مدرب العين، الفريد شرودر، أنه تفاجأ بالحضور الجماهيري الكبير في المباراة الودية التي خاضها مساء أول من أمس أمام فريق الخالدية البحريني على استاد هزاع بن زايد، وهي المباراة التي فاز بها العين بنتيجة 3-1.

وأعرب المدرب في تصريحات صحافية عقب المباراة عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري الغفير الذي ساند الفريق، وقال: «لقد كان الحضور الجماهيري كبيراً في المباراة لقد مثل مفاجأة سعيدة بالنسبة لي وكذلك للاعبين».

وأضاف: «كنا متأخرين بهدف ولكن مع التشجيع المستمر استطعنا أن نحول خسارتنا بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف».

وأكد المدرب الهولندي أنهم ينتظرون الجماهير لحضور المباراة الودية المقبلة أمام خورفكان السبت القادم، وقال: «سننتظركم في تلك المباراة لأنها المباراة الودية الأخيرة لنا قبل بداية المواجهات الرسمية».