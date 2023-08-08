قرعة كأسي الاتحاد و«الرديف» لكرة قدم الصالات اليوم

تنظم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عند الخامسة من مساء اليوم قرعة مسابقتي كأس الاتحاد للرجال وكأس الرديف، وذلك بمقر اللجنة في الشارقة بمشاركة ستة فرق، هي: خورفكان واتحاد كلباء ودبا الحصن والحمرية والبطائح ومليحة.

وقررت اللجنة حصر المشاركة على اللاعبين المواطنين ولاعبَين من فئة مواليد الدولة بحيث يشارك لاعب في الملعب والآخر على دكة الاحتياط.

بدوره، أكد الأمين العام للجنة التنفيذية شهاب العوضي أن الهدف من إرجاء قرعة الدوري يعود لإتاحة الفرصة لفرق جديدة من المرجح انضمامها للمسابقة.