«سارية الفلاح» تتوّج بكأس الوثبة للخيول العربية في بولندا

فازت المهرة «سارية الفلاح»، لإسطبلات الخيال، العائدة للمالك والمربي محمد عبيد الخيال، بكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية، الذي أقيم أول من أمس في مضمار «سلوزفيك»، بالعاصمة البولندية وارسو، ضمن روزنامة النسخة الـ15، لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة السباقات تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشهد السباق مشاركة سبعة خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات، لمسافة 2000 متر، وتبلغ جائزته 5000 يورو.

وجاء فوز «سارية الفلاح» البالغة من العمر ثلاث سنوات والمنحدرة من نسل «ايه اف البحر»، والفرس «شقراء»، بقيادة الفارس أي تورجيف، وإشراف سي فريسل، بفارق 1.25 طول، ومسجلة 2:19:90 دقيقة.

وحصد المركز الثاني المهر «كاليس دو كارير»، لأنور سالم علي المهري، وقيادة أي ريزنكوف، وإشراف سي فيرسل، وجاء ثالثاً المهر «ماكسموس» لتي روسنسكاي وأي اوربانوسكي، بإشراف تي روسنسكاي، وقيادة بي كاليسبيك اولو.