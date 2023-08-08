ختام بطولة دبا لبناء الأجسام ومصارعة الذراعين

اختتمت منافسات بطولة دبا لبناء الأجسام والفيزيك ومصارعة الذراعين واللياقة البدنية التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 300 لاعب وبلغت قيمة جوائزها نحو 700 ألف درهم.

وتوّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عدداً من الفائزين الأوائل في البطولة بحضور نائب رئيس الاتحاد علي بن حيدر، والأمين العام محمد المري، ورئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد، ورئيس اللجنة المنظمة سالم الصريدي.

وفاز بلقب بطل الأبطال لفئة كلاسيك بناء الأجسام الإيراني يزدي وترابي، بينما فاز بلقب بطل الأبطال الكلاسيك فيزيك الإيراني سعيد مرادي، ونال لقب بطل أبطال بناء الأجسام عباس موسى.