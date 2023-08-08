درّاج فريق الإمارات بوجاكار يحقق الميدالية البرونزية في «جلاسجو»

حل دراج فريق الإمارات، السلوفيني تاديج بوجاكار في المركز الثالث في سباق الطرق الذي جرى أمس، في بطولة العالم للدراجات في جلاسجو. ظهر الدراج السلوفيني بأداء مميز بعد عودته مباشرة من سباق طواف فرنسا، فكان جزءاً من مجموعة النخبة التي تشكلت خلال آخر 80 كيلومتراً من مسار السباق الممتد إلى نحو 271 كيلومتراً.

وحقق ماتيو فان دير بول فوزاً منفرداً، مع تأخر ووت فان أيرت وبوجاكار في المجموعة التي حاولت اللحاق بهم بفارق دقيقة و45 ثانية.

وفي نهاية المنافسة التي استمرت ست ساعات، تفوق بوجاكار على مادس بيدرسن ليحقق بفارق ضئيل الميدالية البرونزية.

وقد تعرض زميله ماتيو ترينتين، الدراج في فريق الإمارات، لحادث اصطدام بحاجز، وخرج بإصابة في يده منعته من إنهاء السباق.