نادي الإمارات يترقب وصول إنييستا اليوم تمهيداً للتعاقد معه

علمت "الإمارات اليوم" أن النجم الإسباني أندريس إنييستا، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، اصبح قريبا بشكل كبير من الانضمام لصفوف فريق الإمارات وتمثيله في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وفي هذا السياق ذكر المركز الاعلامي للنادي إن إنييستا سيصل إلى دبي في الحادية عشر والنصف من مساء اليوم، لاستكمال المفاوضات، بينما ذكر وكيل اعمال رسمي أن اللاعب وقع بالفعل على كشوفات الانضمام إلى "الصقور" وانه بانتظار الاعلان الرسمي.