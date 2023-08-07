أحمد بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية

أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2021 – 2024 بعد حسم سموه لمقعد الرئيس وذلك قبل الانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إجراؤها في ال22 من الشهر الجاري.

وكشفت اللجنة الانتخابية خلال مؤتمر صحافيا عقدته بعد ظهر اليوم الاثنين، عن المترشحين من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونوره حسن الجسمي.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية، المستشار عمر محمد ميران، إن القائمة النهائية للمرشحين لمقاعد عضوية مجلس الإدارة، بلغ 14 مرشحاً تأهل من بينهم 10 مرشحين، فيما بلغ عدد المرشحات على مقعد العنصر النسائي لذات الفئة 4 مرشحات تأهل منهن 3مرشحات.