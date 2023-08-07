نصف أندية المحترفين يغلق «ملف اللاعبين الأجانب»

انضم كل من اتحاد كلباء، وبني ياس، أول من أمس، بتعاقد «النمور» مع مدافع منتخب الرأس الأخضر إيفانيلدو فيرنانديز، و«السماوي» مع صانع الألعاب البرتغالي جيكو جيرالديس، إلى قائمة تضم أندية الشارقة، والعين، وعجمان، والوصل، والنصر، التي أغلقت مبكراً ملف المحترفين الأجانب، وتمثل نصف عدد الأندية الـ14 التي تدشن 18 الجاري ضربة بداية دوري «أدنوك» 2023-2024.

وتنتظر الأيام المقبلة استكمال بقية الأندية السبعة تعاقداتها مع العناصر الأجنبية المحترفة، مع بقاء تعاقد وحيد أمام كل من شباب الأهلي والإمارات والجزيرة والوحدة والبطائح وخورفكان وحتا.

ويعد الشارقة أول الأندية التي أغلقت ملف محترفيها الأجانب، بالتعاقد مع التونسي فراس بالعربي قادماً من عجمان، لينضم إلى رباعي الموسم الماضي في صفوف «الملك»، وهم: المدافع اليوناني مانولاس كوستاس، والبرازيلي كايو لوكاس، والإسباني ألكاسير، والبوسني ميراليم بيانتش.

واتجه عجمان سريعاً لتعويض رحيل بالعربي بالتعاقد مع التونسيين نادر الغندري القادم من الإفريقي التونسي، وهيكل الشيخاوي لاعب بورتو السابق والقادم من المنستيري التونسي، لينضما إلى البحريني علي مدن، الذي جدد إعارته لموسم، بجانب المغربي وليد آزارو، والكونغولي برسيتج.

بدوره، أقدم العين على إبرام ثلاث صفقات جديدة في «الميركاتو الصيفي» الحالي، بالتعاقد مع الروماني عمر أتزيلي لموسمين، والباراغوياني إليخاندر روميرو (كاكو) بعقد يمتد إلى 2026، وآخرهم الكوري الجنوبي يونغ وو بارك قادماً من «أولسان هيونداي»، ليجاوروا في صفوف «الزعيم» نجمي الفريق لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي.

بدوره، ركز الوصل على أميركا الجنوبية في صفقاته الجديدة، التي استهلت مع المدافع الكولمبي أليكسيس بيرز، ولاعب الوسط الأرجنتيني نيكولاس خيمنيز القادم من بني ياس، ومهاجم منتخب سويسرا هاريس سيفيروفيتش، وقائد كولمبيا للشباب دانيال بيدروز، مع الإبقاء على خدمات المغربي بوفتيني من الموسم الماضي.

وكان النصر الأكثر نشاطاً في سعيه لتعويض رحيل الثلاثي الأجنبي، الجناح ريان مينديز، والمهاجم التوغولي بينيل ملابا وتوري، بالتعاقد مع الكولومبي كيفين أغوديلو قادماً من سبيزيا الإيطالي، والبرتغالي يوري ميديروس لاعب سبورتينغ براغا، والإيطالي مانولو غابياديني قادماً من سامبدوريا، ليكتمل الخماسي الأجنبي، بعد إبقائه على خدمات المغربي عادل تاعرابت، والبوسني سمير ميميشيفيتش.

وسار كلباء على نهج النصر، بإبرام ثلاث صفقات، أولاها مع المهاجم السلوفيني اندريس فومبيرغر قادماً من سان لورينزو الأرجنتيني، والدولي الإيراني مهدي قائدي قادماً من شباب الأهلي، والمدافع الدولي لمنتخب الرأس الأخضر إيفانيلدو فيرنانديز قادماً من فيزيلا البرتغالي، ليجاور الإيطالي دانيال بيسا الذي ارتبط اسمه مع «النمور» منذ الموسم الماضي بعقد لموسمين، والسلوفيني فيليب كيش الذي انتقل في الميركاتو الصيفي للعام الماضي إلى الفريق بصفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي.

ولم يختلف الحال مع بني ياس، الذي تعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي قادماً من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر، والدولي الألباني تاولانت سيفيري قادماً من فورسكلا الأوكراني، وآخرهم البرتغالي جيرالديس القادم من أوستيريال البرتغالي، مع العلم أن «السماوي» يحتفظ بخدمات المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش، والأرجنتيني غاستون سواريز، اللذين جددا ارتباطهما أبريل من العام الماضي مع «السماوي» بعقد حتى 2024.

■ أكملت أندية الشارقة والعين وعجمان والوصل والنصر وكلباء وبني ياس تعاقداتها بخصوص اللاعبين الأجانب استعداداً للموسم الجديد.