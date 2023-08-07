البرازيلي فيرناندو رابع أجانب الجزيرة في الموسم الجديد

أعلن نادي الجزيرة عن التعاقد مع البرازيلي فيرناندو، لاعب وسط أنطاليا سبور التركي السابق، وذلك بنشر صور اللاعب بقميص الجزيرة، وكذلك فيديو تقديمي للاعب، من خلال حساب النادي في منصة «إكس» (تويتر سابقاً). وظهر اللاعب وهو يقوم بدور مساعد المصور وفني الإضاءة والمخرج ومسؤول الملابس، قبل أن يظهر وهو يحمل قميص فريقه الجديد، وجاء في ختام الفيديو «فيرناندو في كل مكان».

ويعد فرناندو مارتينز رابع الأجانب في قائمة الجزيرة، ويحل بدلاً من الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، إذ يلعب الدولي البرازيلي، الذي شارك في ثماني مباريات مع «السامبا»، في الوسط، وبدأ مسيرته مع فريق غريميو في 2010، وفي 2013 خاض تجربته الاحترافية الأولى بانتقاله إلى شاختار الأوكراني مقابل 11 مليون يورو، ثم انضم إلى سامبدوريا الإيطالي في 2015 مقابل ثمانية ملايين يورو، بينما تعاقد سبارتاك موسكو معه في 2016 مقابل 12.5 مليون يورو.

وحصل غوان بكين الصيني على خدماته على سبيل الإعارة في 2019 مقابل 5.4 ملايين يورو، قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى النادي الصيني في 2020 مقابل 9.6 ملايين يورو، وأخيراً انتقل في صفقة انتقال حر إلى أنطاليا التركي في 2022.

وخاض اللاعب، البالغ 31 عاماً، 30 مباراة مع أنطاليا في الدوري في الموسم الماضي، وكان بين مشاركاته الثمانية مع مع البرازيل في كأس العالم للقارات في 2013. وسبق للجزيرة التعاقد مع المدافع كريم رقيق، والجناح نيسكينز كيبانو، وصانع اللعب أليخاندرو بوثولو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من ناحية أخرى، خسر الجزيرة ودياً أمام الاتفاق السعودي بهدف من دون رد، خلال المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين مساء أول من أمس، في أبوظبي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، رغم تعدد محاولات الجزيرة على مرمى الاتفاق من أجل إحراز هدف التقدم، ثم بعد ذلك استمرت محاولات «فخر أبوظبي» في الشوط الثاني، إلا أنه تلقى هدفاً في نهاية المباراة من هجمة مرتدة، جاء عن طريق البديل محمد الكويكيي.

■ بدأ البرازيلي فيرناندو مسيرته مع غريميو البرازيلي في 2010، ثم لعب بعد ذلك لأندية شاختار الأوكراني وسامبدوريا الإيطالي وسبارتاك موسكو الروسي.