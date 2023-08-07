«بريتي ميسشيفاس» لـ «غودولفين» تتوّج بلقب «تيست ستيكس» الأميركي

أحرزت المهرة «بريتي ميسشيفاس» المملوكة لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب براندن والش، انتصارها الثالث على التوالي في سباقات الفئة الأولى، بفوزها أول من أمس، بلقب سباق «تيست ستيكس» للمهرات والأفراس لمسافة 1400 متر رملي، الذي جرى على مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير.

وشهد السباق في مراحله الأخيرة، واقعة مؤلمة، بعد أن كانت المهرة الأميركية «مابل ليف ميل» قريبة من الفوز، قبل أن تتعرض للسقوط على أرضية المضمار على أثر إصابة بالساق، تاركة المجال لـ«بريتي ميسشيفاس» لعبور خط النهاية بالمركز الأول. ونجح الفارس تايلور غافاليون، في قيادة «بريتي ميسشيفاس» لتعويض انطلاقتها المتأخرة، واللحاق سريعاً بركب جياد المقدمة، وتحسين مركزها تدريجياً، قبل إطلاق العنان لها عند دخول المنعطف الأخير متجاوزة منافساتها نحو اللحاق بالمتصدرة «مابل ليف ميل» التي تعرضت للإصابة فاسحة المجال لمهرة «غودولفين» لخطف الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول، بفارق الرأس القصير عن صاحبة المركز الثاني المهرة الأميركية «كليرلي أنهينش» بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو وإشراف المدرب مايكل ماكارثي وعلق المدرب بريندان والش على مجريات السباق، بقوله في تصريح صحافي: «ما حدث يُعد قاسياً، وأشعر بالحزن من أجل ميليني غيدنغز مدربة (مايل ليف ميل) وكل الفريق بسبب هذه الحادثة، ومهرتنا (بريتي ميسشيفاس) قدمت الأداء المرتجى منها».

■ السباق جرى على مسافة 1400 متر رملي على مضمار «ساراتوغا»

الأميركي الشهير.