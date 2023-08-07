منتخب الجودو يعزّز رصيده من النقاط في طريق التأهل إلى «أولمبياد باريس»

اقترب ثلاثة لاعبين من منتخب الجودو من التأهل لأولمبياد «باريس 2024»، بعد ارتفاع رصيدهم من النقاط، إثر مشاركتهم الإيجابية في بطولات الاتحاد الدولي الكبرى بموسم 2023، وأحدثها بطولة «الماستر الكبرى» بالعاصمة المجرية بودابست. واختتمت البطولة أمس بصالة «باب لازلوا»، في بودابست بإشراف الاتحاد الدولي. وحافظ منتخب اليابان «بطل العالم» على صدارته برصيد 10 ميداليات، ويأتي في المركز الثاني برصيد ذهبية فرنسا وكوسوفو وهولندا وبلجيكا وكندا. واحتفظ منتخب الجودو بصدارة الدول العربية، والمركز 19 في الترتيب العام، برصيد برونزية.

وحقق طلال شفيلي المركز السابع في وزن تحت 81 كغم، بفوزه على تيمو كافليوس بطل ألمانيا، وزليم تشيف لاعب أذربيجان، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام بطل العالم الجورجي جريجال تاتو.

ويستعد المنتخب لإقامة معسكر إعداد في جورجيا لأسبوع، استعداداً لجائزة زغرب الكبرى من 18 إلى 20 الجاري، بمشاركة اللاعبة باتسو التان في وزن تحت 57 كغم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كغم، ثم معسكر قصير في طوكيو، قبل المشاركة في الألعاب الآسيوية بالصين.