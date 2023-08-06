العين يواجه الخالدية البحريني ودياً بحضور الجماهير

يؤدي فريق العين الساعة 07:30 مساء اليوم أولى تجاربه الودية، عقب عودته من معسكره الخارجي في إسبانيا، وذلك باستقبال فريق الخالدية البحريني على استاد هزاع بن زايد، وفي حضور الجماهير، للمرة

الأولى منذ سنوات، بعد أن كانت التجارب تقام خلف الأبواب المغلقة، غير أن الإدارة الجديدة قررت السماح للجماهير بحضور التدريبات والمباريات.

وبجانب الفائدة الفنية المتوقعة، ستكون المباراة فرصة أمام الجماهير لمشاهدة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم العين، وعلى رأسهم المهاجم «كاكو»، والروماني أتزيلي، والكوري بارك يونغ-وو. يذكر أن «الزعيم» سيسدل الستار على مبارياته الودية بمواجهة خورفكان، السبت المقبل.