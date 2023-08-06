كلباء يضم مدافع منتخب الرأس الأخضر فيرنانديز

أعلن نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، في بيان صحافي، عن تعاقده مع المدافع الدولي لمنتخب الرأس الأخضر، البرتغالي الجنسية ايفانيلدو فيرنانديز، لتمثيل «النمور» في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، قادماً من نادي فيزيلا، أحد أندية الدوري البرتغالي. وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6، ويبلغ من العمر 27 عاماً، وسيلعب في مركز قلب الدفاع. ويتمتع اللاعب بإمكانات بدنية مميزة، إذ يبلغ طوله 1.93 متر، وسبق له تمثيل أندية سبورتنغ البرتغالي لست سنوات في مختلف فرقه، ونادي موريرينسه وطرابزون سبور وريزيسبور في الدوري التركي، ولعب أيضاً لفريق الميريا الإسباني قبل الانتقال إلى فيزيلا.