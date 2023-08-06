البراء

اقترب لاعب فريق الرديف باتحاد جدة السعودي، البراء عدوي، من التعاقد مع أحد أندية دوري المحترفين، على أن الانتقال سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

قرار

كشف مقربون من مسؤول بأحد أندية المحترفين عن أن النادي قرر صرف النظر عن التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، والاكتفاء باللاعبين الأجانب الموجودين حالياً مع الفريق، بناءً على توصية فنية من المدرب.

عرض

قدم نادٍ محترف عرضاً للاعب مقيم براتب يقل عن آخر راتب تلقاه من ناديه السابق، وعند الاستفسار عن سر ذلك، قيل له إنه لم يلعب كثيراً في الموسم الماضي، وانخفضت قيمته السوقية، فقابل اللاعب العرض بالاعتذار عن عدم قبوله.