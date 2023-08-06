محمد مصطفى ينتقل إلى الزوراء العراقي

أعلن نادي الزوراء، أحد أندية الدوري العراقي، في بيان صحافي، عن نجاحه بالتعاقد مع لاعب النصر السابق محمد مصطفى، بعقد لموسم واحد، لتمثيله في النسخة الأولى من دوري المحترفين العراقي. ونجح محمد مصطفى في المواسم الأربعة الماضية بالتألق في جميع الأندية الإماراتية التي مثلها، مع دبا الحصن، والفجيرة، ثم في صفوف (العميد)، وأيضاً معاراً لدبا الفجيرة، سجل خلالها 20 هدفاً، وأسهم بصناعة أخرى، رغم كونه مدافعاً. يذكر أن محمد مصطفى كان مرشحاً للانتقال لأندية أخرى، بينها نادي الظفرة.