كلباء يعلن التعاقد مع مدافع منتخب الرأس الأخضر فيرنانديز

أعلن نادي اتحاد كلباء لكرة القدم في بيان صحافي عن تعاقده مع المدافع الدولي لمنتخب الرأس الاخضر البرتغالي الجنسية ايفانيلدو فيرنانديز لتمثيل «النمور» في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين قادماً من نادي فيزيلا احد اندية الدوري البرتغالي.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 6 ويبلغ من العمر 27 عاما، وسيلعب في مركز قلب الدفاع. ويتمتع اللاعب بامكانيات بدنية مميزة اذ يبلغ طوله 1,93 مترا، وسبق له تمثيل اندية سبورتنغ البرتغالي لست سنوات في مختلف فرقه ونادي موريرينسه وطرابزون سبور وريزيسبور في الدوري التركي، ولعب ايضا لفريق الميريا الاسباني قبل الانتقال إلى فيزيلا.