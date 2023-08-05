«مدرسة» و«كحلي دو فاوست» بطلا كأس الوثبة للخيول في باريس

توج كل من «مدرسة» و«كحلي دو فاوست» بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار لاتست دو بوش في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وحصد «مدرسة»، لخلف رباح الشمري، بإشراف دي جوليمين، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، جائزة السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري بوركجاي «قوائم»، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بجائزة مالية تبلغ 20 ألف يورو، متفوقاً بفارق عنق عن «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وسجل البطل المنحدر من نسل «نو ريسك الموري»، زمناً قدره 1:48:26 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «كاسبار ميتورا» لفالس دو فيلوسيو، بإشراف كوماس موليست، وقيادة ماكسيم فوفون.

وظفرت المهرة «كحلي دو فاوست» لجوليوم فاندكرسيخوف، بجائزة السباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري دهمان لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 18 ألف يورو، بمشاركة 17 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلة زمناً قدره 2:34:36 دقيقة.

وتفوقت «كحلي دو فاوست» المنحدرة من نسل «إف البحر»، بفارق 0.75 طول عن «الزير»، وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً «ملفت» بقيادة دامين مورين، وكلاهما لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات.

• فاز الجواد «مدرسة» بلقب السباق الأول الذي امتد لمسافة 1600 متر، بجائزة مالية بلغت 20 ألف يورو.