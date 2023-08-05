«الشارقة الرياضي» و«دائرة الأشغال» يناقشان متطلبات مشروع استاد دبا الحصن

عقد مجلس الشارقة الرياضي اجتماعاً مشتركاً مع وفد دائرة الأشغال العامة بمقر المجلس، حيث ناقش الاجتماع آلية إنشاء استاد دبا الحصن الجديد بجزيرة الحصن.

حضر الاجتماع عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، وعن الدائرة المهندس عبدالله الطنيجي، مدير إدارة الأفرع.

وناقش الاجتماع المتطلبات المختلفة التي يحتاجها المشروع وبشكلها الأساسي، وتلبي احتياجات المشروع، والعمل على تحديد الأولويات والتصور الذي يواكب أهميته، خصوصاً أنه في موقع جغرافي مميز ومهم جداً، بإطلالته على البحر والجبال، حيث يتم التخطيط لأن يكون على مستوى إبداعي رائع بكل المقاييس، وبمثابة تحفة معمارية رياضية جديدة في الإمارة وإضافة حقيقية للمنشآت الرياضية التي تتميز بها الإمارة.