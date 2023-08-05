دبا الحصن يفوز على سبورتنغ المصري ودياً

فاز الفريق الأول لنادي دبا الحصن على فريق الإسكندرية سبورتنغ المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة الودية التي أقيمت في المعسكر الخارجي المقام في مصر استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. وسجل الأهداف نجم الفريق البرازيلي كلاوديو مارادونا الذي أسهم في قيادة فريقه للفوز، بينما سجل أيضاً مواطناه غواو فيتور وكايكو غيسون. يذكر أن دبا الحصن يقوده المدرب التونسي عثمان النجار.