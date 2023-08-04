قضاة الملاعب يجتازون اختبارات اللياقة البدنية

اجتاز قضاة الملاعب اختبارات اللياقة التي جرت أمس، في معسكرهم الخارجي استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023-2024، الذي سينطلق يوم 18 أغسطس بإقامة مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وشارك في الاختبارات جميع الحكام والمساعدين البالغ عددهم 39 حكماً حيث نجحوا في الاختبارات التي أشرف عليها المدير الفني للحكام عصام عبدالفتاح، ومدير إدارة الحكام لي بروبيرت، إلى جانب مدربي اللياقة البدنية.

وتُعد هذه الاختبارات التي تجرى للحكام وفق أعلى المعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في غاية الأهمية، خصوصاً قبل بداية الموسم لمعرفة مدى جاهزية الحكام الفنية والبدنية.

ويُواصل الحكام تدريباتهم اليومية على فترتين صباحية ومسائية إلى جانب محاضرات نظرية وورش تدريبية تتناول أبرز التعديلات الجديدة، وكذلك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد.